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21 Kasım 2017 16:59

OMÜ ve Kudüs Üniversitesi protokol imzaladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kudüs Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

OMÜ ve Kudüs Üniversitesi protokol imzaladı

21 Kasım 2017 16:59


Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Kudüs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmad Abdaljawal, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri ve beraberindeki heyet hazır bulundu.


Kudüs Üniversitesi ile OMÜ başta olmak üzere Samsun ve Kudüs şehri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye vesile olacak iş birliklerinin amaçlandığı sözleşmeye Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Kudüs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmad Abdaljawal imza attı.


İki üniversite arasında karşılıklı olarak öğrenci değişimi programlarının aktifleştirilmesi, öğretim üyesi ve araştırmacı değişim programları ile ilmi çalışmaların yapılmasının öngörüldüğü imza töreninin ardından heyet toplu olarak hatıra fotoğraf çektirdi ve birbirine hediye takdiminde bulundu.




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