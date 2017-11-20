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20 Kasım 2017 18:09

OMÜ’de dış değerlendirme maratonu başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) dış değerlendirme süreci kapsamında Samsun’a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kurumsal Dış Değerlendirme Takım üyelerinin, üç gün sürecek denetleme maratonu başladı.

OMÜ’de dış değerlendirme maratonu başladı

20 Kasım 2017 18:09


Kurupelit Kampüsünde yer alan fakültelerden başlayacak ve OMÜ’nün diğer birimlerinde devam edecek değerlendirme süreci öncesinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç takım üyelerini makamında ağırladı.


Kurum kültürünü olgunlaştırıp hizmet ve yönetim kalitesi çıtasını daha üst seviye çıkarmak, tüm akademik ve idari personelin motivasyon ve öz güvenini arttırarak etkin çalışma atmosferi oluşturmak amacıyla başlatılan kalite sistemi çalışmaları, Rektörlüğün talebiyle YÖK’ün dış değerlendirilmesine tabi tutuluyor.


YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı üyeleri Rektör Bilgiç’i ziyaretlerinin ardından öncelikle Senato Toplantı Salonunda OMÜ Kalite Komisyonu üyeleriyle bir araya gelerek üniversitenin kalite süreciyle ilgili detaylı bilgiler aldı. Toplantı sonrasında YÖK yetkilileri OMÜ Senatosunun üyeleriyle buluşarak değerlendirmelerde bulundu.


Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı üyelerinin bir sonraki adımı ise “saha ziyaretleri” ile devam etti. Saha ziyaretleri kapsamında Tıp, Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri gruplar hâlinde incelendi ve gerekli görüşmeler gerçekleştirildi.


Günün sonunda ise Takım üyeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesinin dış paydaşları olan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kalkınma ajansları ve bölge sanayi kuruluşları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.


Ekim ayı içinde de bir ön değerlendirmede bulunan YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme Takım üyeleri, OMÜ’de gerçekleştirecekleri üç günlük saha ziyaretleri ve görüşmelerin ardından dış değerlendirme sürecini tamamlayacak.




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