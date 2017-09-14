Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 15:11

Otomobil akaryakıt istasyonunda alev alev yandı

Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda, otomobilin elektrik kontağından alev alarak yandığı olayda faciadan dönüldü.

Otomobil akaryakıt istasyonunda alev alev yandı

14 Eylül 2017 15:11


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Malik Aljouma 55 MA 260 plakalı otomobiline akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra seyir halindeyken otogazdan benzine geçmek istediği sırada aracın elektrik aksamından yangın çıktı. Araçta bulunan Suriye uyruklu kız çocuğu ile sürücünün yanında bulunan şahıs araçtan indiler. Bu sırada akaryakıt istasyonunun müdürü Murat Ataseven, dumanlar yükselen yangını fark edince yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yapıp itfaiye gelene kadar yangının büyümesini önledi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Alevler içinde kalan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç