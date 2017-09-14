Otomobil akaryakıt istasyonunda alev alev yandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Malik Aljouma 55 MA 260 plakalı otomobiline akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra seyir halindeyken otogazdan benzine geçmek istediği sırada aracın elektrik aksamından yangın çıktı. Araçta bulunan Suriye uyruklu kız çocuğu ile sürücünün yanında bulunan şahıs araçtan indiler. Bu sırada akaryakıt istasyonunun müdürü Murat Ataseven, dumanlar yükselen yangını fark edince yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yapıp itfaiye gelene kadar yangının büyümesini önledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Alevler içinde kalan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.