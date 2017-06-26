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26 Haziran 2017 14:53

Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

26 Haziran 2017 14:53


Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkii Samsun-Ordu Karayolu üzerinde 04 Haziran’da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Avni Ç. idaresindeki 55 DL 057 plakalı otomobil, aynı istikamete gidin aniden otomobilin önüne doğru manevra yaptığı ileri sürülen elektrikli motosiklet sürücüsü Hasan Sağlam’a (67) çarpmış, kazada ağır yaralanan Hasan Sağlam 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Hasan Sağlam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




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