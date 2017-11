Özel harekat polisinden gerçeği aratmayan rehine kurtarma tatbikatı

Tatbikat esnasında yaşanan görüntüler nefes kesti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehirde en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan hafif raylı sitemde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Muhtemel bir rehine alma durumunda yaşanabilecek olayları esas alan özel harekatçılar, nefes kesen bir operasyon ile tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler.

Rehine kurtarma operasyonu ilk olarak hafif raylı sistem aracının teröristler tarafından kaçırılmasının anonsu verildikten sonra başladı. Teröristlerin yolcuları rehin aldığı tramvayın kontrollü bir yerde elektrik kesildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat, müzakereci polis, bomba imha uzmanı, keskin nişancılar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Teröristlerden biri silahla rehin aldığı yolcuyla tramvayın kapısına gelerek, kaçmak için araba istedi. İsteği yerine getirilmeyen terörist, rehineyi silahla yaralayarak dışarı attı. Polis ekipleri çelik zırhlar ile tramvaya yaklaşarak yaralı yolcuyu olay bölgesinden uzaklaştırdı. Terörist, istekleri yerine getirilmediği takdirde bütün rehineleri öldüreceğini ekiplere bildirdi. Bu sırada özel harekat polisleri, tramvayın etrafını çevirdi. Teröristlerin dikkatini dağıtan müzakereci polisin de yardımıyla tramvayın arkasını bomba ile patlatan özel harekatçılar, arkadan tramvaya girerek teröristleri etkisiz hale getirdi.

“Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda”

Teröristleri etkisiz hale getiren özel harekatçılar, öncelikle teröristleri tramvaydan dışarı çıkarttı. Tramvaydan dışarıya çıkartılan teröristler, “Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda” diyerek bağırdı. Teröristlerin uzaklaştırılmasının ardından rehin alınan yolcular tek tek üstleri aranarak tahliye edildi. Olası bir bomba düzeneğine karşın rehinelerle birlikte tramvayın içi arandı. Polis ekipleri, tramvayın arkasında şüpheli bir çanta gördü. Şüpheli çantayı bağlanan iple birlikte uzağa çeken bomba imha uzmanları, fünye ile çantayı patlattı. Rehine kurtarma tatbikatı, hiçbir aksilik yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz, ilimizde olsun kırsalımızda olsun, muhtemel olaylara karşısında eğitimlerini devamlı sürdürüyor. Bu kapsamda rutin eğitimlerin dışında nokta operasyonlara yönelik eğitimleri de aralıksız olarak sürdürüyoruz. İlimizde ulaşımın can damarı olan hafif raylı sistemde meydana gelebilecek olası bir rehine alma krizindeki hareket kabiliyetini geliştirmek amacıyla böyle bir operasyonel çalışma icra ettik. İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm birimlerimizle birlikte 7/24 göreve hazırız. Özellikle Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz, ilimizin her yerinde her operasyonda görev yapabilecek kapasiteye sahip. Tatbikata 60’ı özel harekat olmak üzere bütün birimlerden çok sayıda polisimiz katıldı. Arkadaşlarımıza bu başarı tatbikat teşekkür ediyorum” dedi.

Tatbikat yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Tatbikat gereği 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 15 rehine de kurtarıldı.