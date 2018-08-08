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08 Ağustos 2018 18:37

Özel tarihi Samsun’da evlilikle taçlandırdılar

Samsun’da evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler Derebahçe Sosyal Tesislerinde dünya evine girdiler.

Özel tarihi Samsun’da evlilikle taçlandırdılar

08 Ağustos 2018 18:37


Evlenmek için yılın en özel günlerini kendilerine seçen çiftler, 07.07.2017 tarihinde olduğu gibi 08.08.2018 tarihinde Derebahçe Sosyal Tesislerinde evlenmek için sıraya girdi.


İlkadım Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Salih Atar, 08.08.2018 tarihinin özel bir gün olduğunu ve genç çiftlerin bu özel günü kendileri için daha da özel kılmak istediklerini söyledi. Atar, "Bugün saat ve mesai kavramımız yok. Son çiftimizi mutlu mesut edene kadar görevimizin başındayız” dedi.


08.08.2018 tarihini seçen çiftlere mutluluklar dileyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Dünya evine girmek için bu uyumlu tarihi tercih eden çiftlerimize ve dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum” diye konuştu.


İlkadım Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Salih Atar, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un her nikahtan sonra çiftlere hediyesi olan Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediyesini takdim etti.




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