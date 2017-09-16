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16 Eylül 2017 09:43

Prof. Dr. Demirağ: "Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletin, en az 15 dakika yıkayın"

Sebze meyvelerin üzerinde bulunan tarımsal ilaç artıklarının (pestisit) kansere neden olduğunu belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Demirağ:

16 Eylül 2017 09:43

Dr. Güzin Demirağ, sebze ve meyvelerin sirkeli suda bekletilmesi ve en az 15 dakika yıkanması gerektiğini söyledi.


Sebze ve meyvelerde pestisitlerin olduğunu belirten Prof. Dr. Güzin Demirağ, bu maddenin kansere ve birçok hastalığa neden olduğunu söyledi. Demirağ, sağlıklı bir yaşam için sebze ve meyvelerin hijyen koşullarına uyarak bol bol tüketilmesi gerektiğini belirtti.



"En az 15 dakika yıkanmalı"


Sebze meyvelerin üzerindeki gıda artıklarının sağlık açısından çok zararlı olduğunu belirten Demirağ, "Genel hijyen kuralları gereği sebze ve meyvelerin bol bol yıkanması gerekiyor. Biz bu konuda sebze meyvelerin 1 litre suya 1-2 damla sirke damlatılarak bir süre bekletilmesini ve en az 15 dakika bu sebze ve meyvelerin yıkanmasını öneriyoruz. Çünkü gıdaların üzerindeki pestisit dediğimiz tarımsal ilaç kalıntıları kansere ve birçok hastalığa neden oluyor. Bunu önlemek için gıdaların bolca yıkanması ve en az 15 dakika yıkanmasını öneriyoruz" dedi.


Pestisitlerin özellikle yeşil sebze ve meyvelerde daha fazla olduğunu belirten Demirağ, "Bu pestisitler salatalık domates marul gibi bol yıkanması gereken sebzelerde daha fazla bulunuyor. Daha iyi ürün sağlanması için çoğu tarım ürünlerinde bu gıda artıkları bulunuyor. Onun için tüm kabuklu sebze ve meyvelerin bol bol yıkanması en önemli koruyucu önlemdir" diye konuştu.


Zamanında olmuş sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini kaydeden Demirağ, "Kışın hangi sebze ve meyve varsa onu yazın hangi sebze meyve varsa onu tüketmeliyiz. Tüm sebze ve meyveler vitamin kaynağı. Her şeyi dozunda tüketmemiz gerekiyor. Hasta olan veya olmayan vatandaşlarımız hijyen koşullarına uyarak sebze meyve tüketsinler, egzersiz yapsınlar ve mümkün olabildiğince stresten uzak bir yaşam sürsünler" şeklinde konuştu.




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