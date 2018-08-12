Robotik dünyaya merhaba dediler

sınıf öğrencisi robotik dünyaya merhaba dedi.

Altı gün süren eğitimlerde öğrenciler robotik kodlama, bilgisayarsız oyun etkinlikleri, sanat ve drama etkinlikleri gerçekleştirdiler. Kodlamayı öğrenen öğrenciler görme engellilere kolaylık sağlayan baston, elektronik aletlere fazla yaklaşınca uyaran robot, çizgi izleyen tırtıl robot, kitap tanıtan robot, trafikte otomatik ilerleyen robot tasarladılar. Robotlarına bowling oynattılar, dans ettirdiler, tavşan gibi hareket ettirdiler.

Proje yürütücüsü, OMÜ Sınıf Öğretmenliği Araş. Gör. Elif Güven Demir, “Projemizde amacımız, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinde robotik dünya ile ilgili farkındalık oluşturmaktı. Robotların, sanat, spor, fen, matematik, tarih ile ilişkilendirebileceklerini göstermek istedik. Öğrencilerimizin ve velilerimizin olumlu dönütleri bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimizin robotik dünyaya ilgilerinin arttığını gözlemledik. Bu eğitim sadece bir başlangıçtı. En önemli kısım bundan sonra başlıyor. Öğrencilerimiz burada öğrendiklerini geliştirmeli, yaptıkları çalışmalarla okullarında ve çevrelerindeki herkese örnek olmalılar. Onlar artık bizim ‘Robot Bilim Elçilerimiz’. Bundan sonraki süreçte okullarında farkındalık oluşturacaklarına inanıyoruz” dedi.

Projenin kapanışında öğrenciler ziyaretçilere ürünlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadılar. Öğrencilere “Robot Bilim Elçisi” rozetlerini kendi kodladıkları robotları getirdi.

Proje eğitimlerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje ekibine teşekkür etti. Esen, “Kodlasam Projemiz kapsamında ortaokul öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerinin gelişmesi için ilçelerimize kodlama atölyeleri kuracağız. İlk-okul Robot Maceram Projesi’nin katkısıyla sürece ilkokul öğrencilerimizi de dahil etmeyi planlıyoruz. Burada eğitim alan öğrencilerimiz okullarında robot bilim elçisi olacaklar. Onların örnek olması ve desteğiyle robotik eğitimler ilkokul düzeyinde de yaygınlaşacak” diye konuştu.