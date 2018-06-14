Rusya, Samsun’u tanıyor

Yapılan tanıtım çalışmalarıyla Rusların Samsun’a olan ilgisi her geçen gün artıyor.

Samsun ile Rusya arasındaki ticaret, turizm ve işbirliğin geliştirilmesine yönelik ilk olarak geçen yıl Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleri ile Samsun-Krasnodar uçak seferlerinin başlatılmıştı. İlişkilerin geliştirilmesi için son zamanlarda yapılan çeşitli tanıtımlarla Samsun’un Rusya’da tanınırlığı artıyor. Samsun’un tanıtımı için son olarak sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Rus bloggerlar Samsun’a geldi. Samsun’un turistik yerlerinde fotoğraf çektiren Rus bloggerlar, Rusya’ya dönünce sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar, takipçileri tarafından oldukça beğeni aldı.

"Sosyal medya kampanyası ile Rusya’da 200 bin kişiye Samsun’u tanıttık"

Kapsamlı bir tanıtım çalışması yaptıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, Samsun ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Son iki ayda yürütülen sosyal medya kampanyası ile Rusya’da 200 bin kişiye Samsun’u tanıttıklarını belirten Necmi Çamaş, tanıtım sonrasında Rus vatandaşlarının Samsun’u ziyaret etmek için rezervasyon yaptırdıklarını söyledi.

Krasnodar-Samsun uçak seferleri

Yapılan tanıtımların Samsun’un turizm, ticaret ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirten Çamaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çamaş yaptığı açıklamada, "Samsun’un Karadeniz’in karşı kıyısında bulunan Novorosisk kenti ile kardeş şehir olması ve akrabalık bağlarının bulunduğu Maykop kenti ile olan güçlü ilişkilerinin sonucunda 2017 yılında bu kentlerin ortasında bulunan Krasnodar kentinden Samsun’a uçak seferleri konuldu. Bu direkt uçuş ile bu kentler arasında ticari, turistik ve dostluk ilişkilerinin güçlenmesi hedeflendi. İlk olarak Samsun’un dünya standartlarında yüksek kaliteye sahip sağlık kuruluşlarını, güney Rusya’da yaşayan ve tedavi için ülke dışına giden hastalara tanıtmak hedeflendi. Bu konuda Krasnodar ve bu kente çok yakın Rostov kentinde yüz civarında doktora brifing verildi ve sonrasında yüz yüze görüşmeler yapıldı. Ancak sağlık kuruluşlarının yüksek standartta oluşuna ve Samsun’un sahip olduğu kaliteli turistik tesis ve alt yapıya rağmen sonuç alınamadı. Nedenleri konusunda araştırma yapıldığında ise Samsun’un bölge halkı tarafından bilinirliğinin neredeyse hiç yok denecek kadar az olduğu anlaşıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu durumu düzeltmek ve bilinirliği artırmak için bir tanıtım projesi uygulama kararı aldı. Bu kapsamda dünyaca ünlü markaların reklam projelerini yapan Promo_yug reklam ajansı ile anlaşarak kampanyayı yürütmeleri sağlandı" dedi.

Sosyal medya fenomenleri Samsun’a geldi

Ajan’sın çalışmaları hakkında bilgi veren Çamaş, "Ajans ilk olarak hedef kitleyi ve sonrasında bu kitleye en hızlı ulaşılacak yöntemi belirledi. Çok fazla çeşitliliği olan bu proje, önemli ve etkili insanlar ile işbirliği yapılarak yürütüldü. Son derece mütevazi bir bütçeye sahip olan bu kampanyada ilk olarak 2017 yılında güney Rusya ’sosyal medya pazarlama’ alanında birinci seçilen, sosyal medya ve seyahat yazarı Olga Lado’nun Samsun’u ziyareti sağlandı. 3 gün süren bu seyahat boyunca ve sonrasında Olga Lado takipçileri ile ve katıldığı programlarda Samsun hakkındaki izlenimlerini paylaştı. Daha sonra yine bir sosyal medya fenomeni, ünlü bir dansçı ve çocuklara dans eğitmeni olan Alisa Dotsenko’nun Samsun’a 3 günlük bir ziyaret yapması sağlandı. Alisa Dotsenko başta instagram hesabı olmak üzere, bütün sosyal medya hesaplarında ve katıldığı tüm programlarda Samsun seyahati konusunda ki iyi izlenimlerini takipçileri ve seyircileri ile paylaştı" diye konuştu.

10 bin paylaşım

Nisan ve Mayıs aylarında etkin bir kampanyanın yürütüldüğünü belirten Çamaş, "Kentin yaya ve insan trafiğinin en yoğun bölgelerinde bulunan dev ekranlarda Samsun hakkında bilgiler paylaşıldı. Kentin en önemli caddelerinde günde 16 saat yolcu taşıyan otobüsler Samsun hakkında bilgiler ile giydirildi. ’Visitsamsun.ru’ isimli domain satın alınarak web sayfası oluşturulmuş, instagram, vkontakte ve facebook hesapları açılmış ve sosyal medya hesaplarını yönetmek için bu işin uzmanı kişiler ile anlaşma yapıldı. Vikipedia web sitesine Rusça olarak Samsun hakkında bilgiler girildi ve Samsun sayfası oluşturuldu. Visitsamsun.ru ismi ile açılmış olan instagram hesabının takipçi sayısı dört bin kişiye yaklaşmıştır. Yine aynı süre içerisinde, facebook sayfasındaki takipçi sayısı beş bin kişi, Vkontakte takipçi sayısı ise bin kişi civarında oldu. Kısa süre için son derece yüksek takipçi sayısına ulaşmak Samsun açısından önemli bir kazançtır. Ayrıca sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan, Samsun hakkında soruları olan ve bilgi paylaşımında bulunan insanlar arasında çekiliş yapıp hediye dağıtabilmek için yasal izinler alındı. Samsun da bulunan otel, sağlık kuruluşu ve diğer işletmelerin sağlayacak olduğu hediyeler belli olduğunda çekilişe katılımlar alınmaya başlanacaktır. Çok bilinen, tavsiyeleri dikkate alınan ve ciddi sayıda takipçisi olan seyahat bloggerleri ile görüşülerek Haziran ayı içerisinde 2 ayrı tarihte 2 grup olarak toplam 12 blogger ve 2 profesyonel seyahat ve tatil fotoğrafçısı için 4 günlük bir Samsun ziyaret programı yapıldı. İlk grup 5 Haziran tarihinde Samsun’a gelerek kendi sayfalarındaki çok sayıdaki takipçinin Samsun hakkında bilgilenmesini sağlayarak Samsun’un reklamını yapmışlardır. Bu bloggerlar Samsun dan Krasnodara döndükten sonra da Samsun ile ilgili paylaşımları sürdürmeye devam etmektedirler. Bu çabaların sonucunda Samsun seyahatinin bitiminden sonraki 3 gün içerisinde bu bloggerlere yaklaşık 20 kişi Samsun’a tatile gitmek için müracaat ettiler. Ayrıca Samsun tatiline Kapadokya eklenmesi için talepler gelmekte olup bunun da çalışması tarafımızdan yapılmaktadır. Whoisnext_project isminde kendi instagram sayfasına sahip bloggerın, bu sayfada yaptığı Samsun hakkındaki paylaşıma yaklaşık bin 800 civarında yorum ve diğer kişilere 10 bin paylaşım yapılmıştır. Samsun hakkında bilgi ve fotoğraf paylaşanlar arasında yapılacak çekiliş 17 Haziran da yapılacaktır. Su ana kadar 300’un üzerinde fotoğraf ve bilgi paylaşımı yapılmış olup katılımcıların diğer kişilere paylaşımları ile birlikte bu sayı 6 bin kişiyi buldu. Yine bu proje kapsamında Rusya’nın önemli dergilerinden ve çok sayıda insan tarafından takip edilen Top 25 dergisi ile anlaşma yapıldı. Haziran ayı sayısında Samsun bu dergide ve derginin internet sayfasında yer alacak" şeklinde konuştu.

İş adamları ile ikili görüşmeler

İş adamlarına yönelik programlar hazırlandığını belirten Çamaş, "Ayrıca Samsunlu iş adamları için güney Rusya’da yatırım olanakları, Rusya ticaret ve finans yasaları, şirket kurmak isteyenler için hukuki mevzuat ve bölge iş adamları arasında ikili görüşmeler sağlaması için güneyin en büyük danışmanlık şirketi ile görüşmeler yapıldı. Bu şirket bu hizmetler için bütün ayarlamaları yapabileceğini ve katılımcılara brifing verebileceğini belirtti. Rostov şehri ve Novorosisk yakınlarında bulunan Raevski şehri golf kulüpleri ile görüşülerek birlikte Samsun da ilk ve sonbahar golf turnuvası yapılması seçenekleri görüşüldü. Bu kulüpler Samsun Golf Kulübü ve golf sahası hakkında üyelerini bilgilendireceklerini ve teşvik edeceklerini taahhüt ettiler. Kısa bir süre içinde de karşılıklı ziyaretlerin yapılması planlanmaktadır. Bu tanıtım programı ile Samsun kentinin bilinirliğinin ve sonucunda turist sayısının ve ticari ilişkilerin artışı planlandı. Tanıtım ile aynı zamanda da tur satışlarının başlayacağı düşünüldü. Ne var ki tur operatörleri Samsun’u yeni ve küçük bir destinasyon olarak gördükleri için ilgi göstermedi ve tatil satış programlarına almadılar. Bunun üzerine bu dezavantajı ortadan kaldırmak ve sosyal medya ve web sayfası üzerinden direkt tüketiciye satış yapabilmek için bir call center oluşturulması kararı alındı. Bu son derece gerçekçi ve uygulaması kolay bir plandır. Bu sistem için 4 ve 7 günlük paketler hazırlanmış ve cazip hale getirmek için Samsun’da bulunan spor kuruluşları ile görüşülerek paketlerin içeriğine ücretsiz golf, yelken kursları, ata binme, ve tekne gezisi eklendi. Sağlık kuruluşlarından FBM Estetik Merkezi dışında bu konuda maalesef bir destek alınamadı. Alındığı takdirde program çok daha cazip hale gelecektir. Call center için personel istihdam eden bir insan kaynakları şirketi ile anlaşma yapıldı ve 0 800’lü bir mobil telefon hattı satın alındı. Ayrıca Samsuntur adında domain satın alınmış ve sayfa tasarımı tamamlanmıştır. Fotoğraflar ve bilgiler yüklenmeye başlamıştır. Ayni zamanda Samsuntur adında instagramda da bir sayfa açıldı" dedi.