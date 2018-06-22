Saç dökülmesine karşı önemli uyarılar

Fikret Kaya, saç dökülmesi hastalığının psikolojik ve birçok başka etkeni olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Cildiye Uzmanı Dr. Fikret Kaya, herkesin sıkça yaşadığı saç dökülmesi probleminin birçok sağlık sorunlarından dolayı ortaya çıktığını fakat sorunun tam kaynağının belirlenmesi için mutlaka ilk olarak bir cildiye uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiğini ifade etti.

Saç dökülmesi sorunu ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Dr. Fikret Kaya, “Saç dökülmesi her iki cinste de görülmektedir. Birçok insan için saç dökülmesi veya saçların güçsüzleşmesi büyük bir sorundur. İnsanların fiziksel görünümlerini belirleyen, toplum statüsünü içeren saç dökülmesi, büyük psikolojik sorun taşımakta ve kişinin özgüven ile iç içedir. Saç dökülmesini tetikleyen ana etkenler ise hamilelik, menopoz, psikolojik stres ile değişen hormonal yapı ile saç foliküllerinde değişiklerin meydana gelmesi, Eksik mikrosirkülasyon halinde birikebilen, besinsel protein, sülfür amino asit veya vitamin yetersizlikleri, Kepek ve saç derisi kaşıntısı ile bağlı olabilecek yağlı saç tipi ve saç derisidir” dedi.

Dr. Kaya, saç dökülmesinin önüne geçilmesi için şunları söyledi:

“Saç dökülmesinin birçok sağlık problemlerinden oluşabileceğini de unutmamamız germektedir. Bu anlamda bu sağlık sorununu yaşayan hastalar çekinmeden ve geç kalmadan, konunun uzmanı doktorlara başvurması halinde yaşamlarına mutlu ve sağlıklı bir şekilde devam edebilirler.”