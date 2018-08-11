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11 Ağustos 2018 20:39

Sağanak nedeniyle otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun’da bir anda bastıran sağanak nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı.

Sağanak nedeniyle otomobil takla attı: 2 yaralı

11 Ağustos 2018 20:39

Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Terme ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Ordu istikametinden Samsun’a doğru seyir halinde olan 34 TT 2953 plakalı otomobil, Terme ilçesinde bir anda bastıran sağanağın etkisiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak refüje çarparak takla attı, ardından ise direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan 1 vatandaş yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.




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