Coğrafyanın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi görün” dedi.

AK Parti Bafra İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi önünde aday tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda AK Parti Samsun milletvekili adayları birer selamlama konuşması yaptı.

Yapılan kısa konuşmaların ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Önümüzde iki tane sandık var. Biri Cumhurbaşkanımızı seçeceğimiz, biri de en güçlü şekilde Mecliste var olacağımız partimiz. Kuş misali iki kanatla uyabilmemiz için bizim Mecliste çok büyük bir varlık göstermemiz gerekir. O yüzden güçlü bir destek lazım. O yüzden vekillerimizin hepsini Meclise göndermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“FETÖ Amerika’da”

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise yaptığı konuşmada, “Yüzyıl önce bu coğrafyayı parçalayan güçlerin torunları bugün yeniden bu coğrafyada haritaları yeniden çizmek istiyorlar. Coğrafyanın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi görün. Komşu ülkeler işgal ediliyor, iç savaşa sürükleniyor, birbirine düşürülüyor, kan ve gözyaşından bir türlü kurtulamıyorlar. Böyle bir sürecin ortasında Türkiye bölgede dimdik ayakta durmak ve o mazlumlara sahip çıkmak için üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Bunlar olur muydu? Bunlar olmazdı. Türkiye daha da güçlü olsaydı. Türkiye daha güçlü olmasın diye terör belasıyla 40 yıldır bizi uğraştırdılar. 40 yıl binlerce can kaybettik. Milyonlarca dolar para kaybettik. Bir Türkiye daha inşa ederdik. Buna mani oldular. Türkiye 16 yıllık süre içerisinde istikrarı yakaladı. Siyasi istikrar çok önemlidir. Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için tabii ki zihniyet başta önemlidir. Sisteminiz önemlidir ve uygulamanız önemlidir. Ama bütün bunların hepsi istikrar ister. Zihniyet değişti 16 yıl içerisinde. Neydi değişen zihniyet? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı hakim oldu. Daha önceden ceberut bir devlet anlayışı hakimdi. Devletti merkezde, insan ve millet merkeze sokulmuyordu. Bu zihniyet değişikliğiyle birlikte hizmet gelişmeye başladı ve bir daha bu ülkede darbe yapmaya niyetlenmeyi bile düşünmemeleri gerektiğinin bu mesajı verildi. Biliniz ki bu darbelerin hepsi dışa bağımlı, hepsi dışarıdan kontrol ediliyordu. Şu anda en son darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ nerede? Dışarıda Amerika’da. Sistemimiz millet iradesinin egemen olduğu, milletin istediğinin yapılmasının gerekli kılındığı sistem haline dönüşecek bunun izniniz bir sene önce 16 Nisan’da siz sandıkta verdiniz. Dediniz ki ‘artık bu vesayet, baskı, bu kriz, kaos dönemi bitsin, Türkiye Cumhurbaşkanı sistemiyle güçlü yürütme, güçlü yasama ve bağımsız yasama dönemine girsin’. Şimdi o izinle birlikte şimdi bunun uygulamasını yapacağız. 24 Haziran bu. Alınmış kararın fiiliyata geçirilmesi. Yürütmeyle yasama arasında uyum olmazsa birincisi o araç hız yapamaz. Aracın tekerlerinin rot ayarı bozulursa araç hızlanınca başlar kafa sallamaya yoldan çıkar. Yürütme ile yasama arasında uyum olmalı ki Türkiye daha da hızlı kalkınsın, daha da güçlü olsun. İşte bunu bu seçimde yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve milletvekili adayları katıldı.