“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali Samsunlu çocuklarla buluştu

Yüzlerce çocuğun katıldığı coşkulu geçen ve 1,5 saat süren etkinlikte Rafadan Tayfa karakterliyle bir araya gelen çocuklar hem sağlıklı beslenme konusunda bilgiler aldı hem de anne babalarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Müzikal gösteri öncesi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Yaşam Araçlarıyla sağlık çalışanları tarafından çocuklara ve ailelerine ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgi verildi, aynı zaman çocuklara ağız ve diş sağlığı setleri ile balon ve şapka dağıtıldı.

Yoğun katılımın yaşandığı “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali bugün ikinci kez Bulvar AVM ‘de saat 21.00’de çocuklarla bir araya gelerek Samsun’daki gösterisini tamamlayacak.