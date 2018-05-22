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22 Mayıs 2018 10:23

“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali Samsunlu çocuklarla buluştu

Sağlık Bakanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve hareketli yaşama özendirmesi amacıyla düzenlenen “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali Bulvar AVM’de Samsunlu çocuklarla bir araya geldi.

“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali Samsunlu çocuklarla buluştu

22 Mayıs 2018 10:23


Yüzlerce çocuğun katıldığı coşkulu geçen ve 1,5 saat süren etkinlikte Rafadan Tayfa karakterliyle bir araya gelen çocuklar hem sağlıklı beslenme konusunda bilgiler aldı hem de anne babalarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.


Müzikal gösteri öncesi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Yaşam Araçlarıyla sağlık çalışanları tarafından çocuklara ve ailelerine ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgi verildi, aynı zaman çocuklara ağız ve diş sağlığı setleri ile balon ve şapka dağıtıldı.


Yoğun katılımın yaşandığı “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali bugün ikinci kez Bulvar AVM ‘de saat 21.00’de çocuklarla bir araya gelerek Samsun’daki gösterisini tamamlayacak.




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