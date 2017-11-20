Proje kapsamında öğrencilerin akıcı İngilizce konuşur hale gelmesi hedefleniyor.

Dünyada 3 bin 500 lise ve genç grupta gerçekleşen "Ted Ed Club", Türkiye’de ilk defa lise düzeyinde devlet okulu Atakum AİHL’de uygulanıyor. Proje ile hem öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmek, hem de uluslararası önemli konularda öğrencilerin sunum ve düşünce kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. AİHL, Erasmus+KA2 projesi "Be interesTED (ilgili ol)" sloganı ile 25 Kasım’a kadar Atakum AİHL’de gerçekleşecek programa; Letonya, İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve Türkiye’den (Antalya) gelen okullardan öğretmenler ve öğrenciler katılıyor. 7 okulun katıldığı uluslararası projenin sahibi olan AİHL, akademik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. "Ted Ed Club" Projesi ile öğrencilerin; dinleme, telaffuz, kelime, dil bilgisi, yazma ve sunum becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlanıyor. Avrupa’dan 5 farklı ülkeden 12 eğitimcinin katılacağı proje kapsamında bir araya gelen okullar, projenin logo yarışmasını düzenleyip proje logosunu seçecek. Proje ortağı öğretmenler; TED konuşmalarının eğitim ortamında nasıl kullanılacağı, nasıl ders planı hazırlanacağı ve bunun nasıl derslere uyarlanacağı ile ilgili bilgiler aktaracak. En az 3 dakika en fazla 17 dakikada sunum yapacak öğrenciler, "Sanat, insan olabilmek, siyaset, İslam, psikoloji, neyi dinlemek-neyi dinlememek, ekonomi, mülteci olmak" konularıyla ilgili İngilizce sunum yapacak. Ana teması paylaşmaya değer konular olan "Be InteresTED" Projesi, öğrencilerin bağımsız bir şekilde İngilizcelerini geliştirebilmeleri ve akademik öğretim programının bir parçası haline getirmek için tasarlandı. TED konuşmaları öğrencilerin sadece dinleme becerilerini değil aynı zamanda telaffuzlarını, kelime bilgilerini, dil bilgilerini, yazma ve sunum becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Projenin açılışı, AİHL konferans salonunda yapıldı. Açılıştan önce öğrenciler, flüt ve piyano çalarak İngilizce şiir okudu. Öğrenciler, sanat, ekonomi gibi konulardaki fikirlerini İngilizce olarak sundular. Yurt dışından gelen İngilizce öğretmenleri sunumları oldukça başarılı buldular. 25 Kasım’a kadar sürecek etkinlikte öğrenciler çeşitli sunumlar yapacak. 790 öğrencisi bulunan ve birçok alanda başarısı bulunan AİHL ayrıca; Türkiye’de İngilizce, Arapça, fen ve sosyal alanda eğitim veren Türkiye’deki tek lise olma özelliğini de taşıyor. Öğrencilerin İngilizce ve Arapça dillerini pekiştirmek için öğrenciler okul tarafından Londra ve Amman’a gönderiliyor.

Proje hakkında bilgi veren AİHL İngilizce Öğretmeni Gülsüm Hatice Ünsal, "Amacımız, öğrencilerimizin yabancı dilde kendilerini ifade eden bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Hazırlık sınıfı ve diğer dil projeleriyle öğrencilerimizin dil konusunda gelişmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.