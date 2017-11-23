Samsun Gıda 2017 Fuarı açıldı

Samsun Gıda, İçecek Ürünleri Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı", düzenlenen törenle 2. kez kapılarını açtı.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Samsun Gıda 2017 Fuarı’nın açılışına binlerce Samsunlu akın etti. Fuarın açılış konuşmasını yapan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Bu sene 5 farklı ülkeden 159 iş adamını fuarımızda ağırlıyoruz. Yani yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 38 oranında arttırdık. Geçen sene 72 firmamız fuarımıza katılım sağlamıştı. Bu sene ise 80 firmaya çıktı. Fuarımız yüzde 11 oranında da katılımcı alanında büyüme gösterdi. Fuarımızın kapladığı alan ise yüzde 32 alanında büyüdü. Ne mutlu bize ki Samsun’u bir fuar şehri yapma konusunda da adım adım ilerliyoruz” dedi.

“Gıda olmazsa olmazımız”

Daha sonra konuşan Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, “Gıda olmazsa olmazımızdır. Beslenme ihtiyacımızı karşıladığı için gıda sektörü stratejik bir sektördür. Ülkemizde 3 bin satış yeri 244 bin tüketim noktası ve 83 bin üretim yeri bulunmaktadır. Sektörün büyüklüğü ise 150 milyar dolar civarındadır” diye konuştu.

Fuarın hayırlı olması temennisinde bulunan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsunumuz ilk organizasyondan bu yana 16. fuara ev sahipliği yapmaktadır. Samsun Türkiye’nin ilk milli fuarına sahip bir şehirdir. Bizim ilimizde çok önemli bir fuar geleneği ve kültürü var. Biz bu geleneği artık bu çatı altında devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile ekonomimize katkı sağlayan bu yapıyı kazandırma noktasında desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

“Samsun’u daha zengin bir şehir yapmanın yollarını bulmamız lazım”

Her zaman büyümek ve zengin bir ülke olmak arzusunda olduklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Allah bize bu istediğimizi verdi. Ülke itibariyle büyüyüp zengin olma şansını yakaladık. Yani bizim unumuz, şekerimiz var. Biz aslında çalışmadan yorulmadan keyif içerisinde bir gelişmenin beklentisi içerisinde olsak başaramayız. Tam tersine özgürlüğümüzü bile kaybederiz. Aslında biz bu Fuar ve Kongre Merkezimizi zor şartlar altına yaptık. Bu tesis yapılmadan önce Doğupark ve Batıpark’ta kurduğumuz çadırlarda fuar yapıyorduk. Ter ve rutubet içerisinde fuar yapıyorduk. Bugün modern bir ortamda fuarımızı organize ediyoruz. Bugün fuara gelmemiş olan firma yetkililerine seslenmek istiyorum. Ne olur bir daha bunu yapmasınlar. Bunların hepsinin şu anda bu salonda olması lazımdı. Bugün burada bir gıda fuarı organize edilmişse bunun başarısını sağlamak hepimizin görevidir. Samsun 10 bin kilometrekare yani 1 milyon hektarlık bir coğrafya. Bunun 400 bin hektarı taşı diksen büyür dedikleri bir toprağa sahip. Taşı bırak ne dikersen dik büyüyebilecek ölçekte verimli topraklarda yaşıyoruz. Son yıllarda fındık sayesinde bazı ilçelerimiz zengin ilçe seviyesine girdi. Şimdi biraz gayet edersek bana göre daha güzel işler yaparız. Samsun’u daha zengin bir şehir yapmanın yollarını bulmamız lazım. Biz belediye hizmetlerinde artık tıkanmaya başladık. İnsanlar bize müthiş hareketli bir şehriniz var diyor. Yerin altından tünel yapmamız dahi isteniyor. Bunu yapalım ama bunun da bir bedeli var. Parasını nasıl alacağız? Zengin ve kişi başına düşen geliri yüksek bir halktan alacağız. Biz Türkiye’nin birçok şehrinde olmayan Lojistik Köy yaptık. Buna da 50 milyon euro para harcadık” ifadelerini kullandı.

“Samsun hızla gelişiyor”

Son olarak konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Samsun her alanda büyüyor. Biz geldiğimizde olimpiyatlar vardı. Allah’a şükür bunu da çok güzel bir şekilde başardık. Bu fuarlar sayesinde de ortaya koyduğumuz hedefler var. Bu hedeflere ulaşırken bu fuarlar bizlere ciddi derecede katkı sağlıyor. 4 aylık süre içerisinde gördüğüm kadarıyla Samsun hızla gelişiyor. Bafra ve Çarşamba Ovalarının bu bölgede bulunması ve bir sürü verimli potansiyellere rağmen bu şehrin göç vermemesi gerekir. Aksine göç almalıyız. Bu nedenle de çalışmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleşen Samsun Gıda 2017 Fuarı, protokol üyeleri ve ziyaretçiler tarafından gezildi.

Programa ayrıca, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı.