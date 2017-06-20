Samsun Karadeniz’de en çok dernek bulunan şehir

Türkiye genelinde toplam 282 bin 189 dernek bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birçok dernek FETÖ soruşturması kapsamında kapatıldı veya feshedildi. Bu kapsamda Samsun’da geçtiğimiz dönemlerde 2 bin 18 olan dernek sayısı, açılan ve kapatılan dernek sayılarının ardından 2 bin 11’e kadar düşmüştü. Bugün itibariyle Samsun’daki dernek sayısı 2 bin 49’a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından (DERBİS) alınan bilgilere göre Samsun’da şu anda 2 bin 49 tane dernek bulunuyor. Derneklere 114 bin 945 erkek, 21 bin 162 kadın ve bin 427 tüzel olmak üzere toplam 137 bin 534 üye bulunuyor.

Samsun, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Kocaeli ve Konya gibi illerin ardından Mersin ile birlikte en çok dernek sayısına sahip 9. il konumunda yer alıyor.