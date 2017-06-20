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20 Haziran 2017 15:58

Samsun Karadeniz’de en çok dernek bulunan şehir

Samsun, 2016 yılı Haziran ayı itibariyle 2 bin 49 dernek sayısı ile Karadeniz’in en çok derneği bulunan ili olurken, dernek ve üye sayılarında geçen aylara göre artış yaşandı.

Samsun Karadeniz’de en çok dernek bulunan şehir

20 Haziran 2017 15:58


Türkiye genelinde toplam 282 bin 189 dernek bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birçok dernek FETÖ soruşturması kapsamında kapatıldı veya feshedildi. Bu kapsamda Samsun’da geçtiğimiz dönemlerde 2 bin 18 olan dernek sayısı, açılan ve kapatılan dernek sayılarının ardından 2 bin 11’e kadar düşmüştü. Bugün itibariyle Samsun’daki dernek sayısı 2 bin 49’a yükseldi.


İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından (DERBİS) alınan bilgilere göre Samsun’da şu anda 2 bin 49 tane dernek bulunuyor. Derneklere 114 bin 945 erkek, 21 bin 162 kadın ve bin 427 tüzel olmak üzere toplam 137 bin 534 üye bulunuyor.


Samsun, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Kocaeli ve Konya gibi illerin ardından Mersin ile birlikte en çok dernek sayısına sahip 9. il konumunda yer alıyor.




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