Samsun’a kötü koku saçan gemi gitti, şehir nefes aldı

Uruguay’dan gelerek Samsun Limanı’na yanaşan Ocean Shearer adı geminin taşıdığı 20 bin angusun 4 gün önce Samsun Limanı’nda boşaltılmaya başlanmasıyla birlikte, tüm şehir gemiden çıkan kötü kokunun etkisi altında kaldı. Şehre kısa sürede yayılan kötü koku nedeniyle sokaklar ve işletmeler boş kaldı. Bazı işletme sahipleri ise 3 gün boyunca dükkanlarını kapattı. Tırlara yüklenen 20 bin angus, Karadeniz ve iç Anadolu bölgelerine dağıtılınca gemi dün gece saatlerinde limanı terk etti. Günlerdir kötü kokunun etkisinde olan ve canından bezen vatandaşlar, geminin gitmesiyle rahat bir nefes alarak bugün itibariyle evlerinden çıkmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren Samsun sahilinde eskisi gibi tekrar renkli görüntüler yaşandı. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler sahilde denize karşı fotoğraf çekerek, temiz hava eşliğinde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı.

“O gemi tekrar gelirse limana yürürüz”

Öte yandan, geminin gitmesiyle birlikte vatandaşlar günler sonra tekrar rahat bir nefes aldıklarını belirtirken, esnaflar da işletmelerini yeniden açtıklarını söyledi. Geminin gelmesiyle birlikte iş yapamaz hale geldiklerini dile getiren esnaflar, “Biz 3 gün boyunca dükkanlarımızı kapattık. Kafemize gelip oturmak isteyen vatandaşlar geminin yaydığı kötü koku nedeniyle 1 dakika bile duramadan kalkıp gidiyordu. Koku sadece sahil kısmını değil tüm şehri sardı. Evlerimizde camı pencereyi açamaz hale gelmiştik. Ama şimdi çok şükür gemi gitti tekrar eski halimize döndük. O gemi bir daha gelirse ve bizi mağdur ederse esnaflar olarak limana yürüyeceğiz” dediler.

Samsun Limanından ayrılan söz konusu geminin 1 ay sonra Samsun ’a yine angus getireceği öğrenildi.