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21 Kasım 2017 12:21

Samsun’a mevsimin ilk karı düştü

Kasım ayında yaşanan pastırma sıcaklarının ardından Samsun’a mevsimin ilk karı düştü.

Samsun’a mevsimin ilk karı düştü

21 Kasım 2017 12:21


Samsun’da günlerdir etkisini sürdüren pastırma sıcakları yerini yağışlı havaya bıraktı. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından soğuk ve yağışlı hava, bölgenin tamamını etkisi altına alırken, ilk kar da yüzünü gösterdi. Sonbaharın son günlerinde yılın ilk karı Ladik ilçesine düştü. İlçede sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağarken, vatandaşlar ise mevsimin ilk karı görüntülemenin tadını çıkardı. Yoğun kar yağışı ilçenin tamamını etkisi altına alırken, yüksek kesimlerde ise tipi şeklinde etkili oldu.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının birkaç gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilerek, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı gereken tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu.




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