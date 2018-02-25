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25 Şubat 2018 18:12

Samsun’da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun’da 10 ayrı suçtan arandığı öğrenilen cezaevi firarisi, tutuklandı.

Samsun’da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

25 Şubat 2018 18:12


Edinilen bilgiye göre, Samsun’da aralarında silahlı yaralamanın da bulunduğu 10 ayrı suçtan polis tarafından aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ü.E. (38), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ü.E. ile birlikte silahlı saldırı olayına karıştığı ileri sürülen 18 yaşındaki O.K. ve 28 yaşındaki A.İ. de yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan Ü.E., O.K. ve A.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ü.E. tutuklanarak Samun Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ve A.İ. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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