Samsun’da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da aralarında silahlı yaralamanın da bulunduğu 10 ayrı suçtan polis tarafından aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ü.E. (38), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ü.E. ile birlikte silahlı saldırı olayına karıştığı ileri sürülen 18 yaşındaki O.K. ve 28 yaşındaki A.İ. de yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan Ü.E., O.K. ve A.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ü.E. tutuklanarak Samun Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ve A.İ. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.