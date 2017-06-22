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22 Haziran 2017 10:41

Samsun’da 11 DEAŞ’lı adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 Iraklı, polisteki işlemlerin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da 11 DEAŞ’lı adliyeye sevk edildi

22 Haziran 2017 10:41


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi ile İlkadım ilçesinin Karadeniz Mahallesi’nde operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında Iraklı uyruklu 11 kişi gözaltına alınmıştı.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu Feıg Abd Suhaıl Al H. (33), Ala Dahham Hammood H. (26), Ahmed Adel Jasım Al H. (18), Ihsan Hameed Rasheed A. (30), Ayad Ghanım Merıe M. (34), Marwan Hameed Rashıd R. (28), Emad Ghanım Merıe M. (37), Hassan Mohammed Ahmed A. (23), Muhammed Abdurrahman Muhammed Al R. (21), Husseın Hajem Husseın Al O. (22) ve Abdullah Gazi Muhammed M.(30) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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