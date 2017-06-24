Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 18:55

Samsun’da 6 araç birbirine girdi: 9 yaralı

Samsun’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Samsun’da 6 araç birbirine girdi: 9 yaralı

24 Haziran 2017 18:55


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Havalimanı Kavşağı’nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 DV 492 plakalı minibüs kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca birden çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar sağa-sola savruldu. 10 kişinin yaralandığı feci kazada, bazı otomobiller kullanılamaz hale geldi.


Kazada yaralanan Hatice E., Ayşegül D., Songül D., Tuğba D., Kader D., Alperen K., Buğra D., Necip S., Sebahattin A. ve Mustafa B. olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, çekicilerin araçları kaldırmasıyla tekrar açıldı. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!