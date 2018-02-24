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24 Şubat 2018 11:29

Samsun’da aksiyon filmlerini aratmayan görüntü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da uygulama noktasından kaçmaya çalışan bir otomobili polisler, araba lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştığı an, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Samsun’da aksiyon filmlerini aratmayan görüntü

24 Şubat 2018 11:29


Samsun’un Atakum ilçesinde yapılan uygulamada, polisler şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçmaya çalışan otomobil, uygulama yapan polisler tarafından lastiklerine ateş edilerek durdurulmaya çalışıldı. O anlar bir ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Lastikleri patladığı halde otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, daha sonra otomobili Yeşilkent Kavşağı’nda bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Otomobilin bırakıldığı yere gelen Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil üzerinde ve çevrede çalışma başlattı.




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