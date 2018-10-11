Samsun'da barda ele geçen silahlarla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir barda ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 25 kişilik ekip, ihbar üzerine bir bara baskın düzenledi. Söz konusu barda yapılan aramada iş yerinin müdüriyet kısmında 1 adet ruhsatsız tabanca, masa altına zulalanmış 1 adet ruhsatsız tabanca ve mekanın müştemilat kısmında zulalanmış 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ve fişek ile 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Tüfekten işlem yapılan bir kişi serbest bırakılırken, ruhsatsız tabancayla ilgili gözaltına alınan A.H. ve Ş.A. ise adliyeye sevk edildi.