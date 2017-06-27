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27 Haziran 2017 10:04

Samsun’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Samsun’da yaşanan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

27 Haziran 2017 10:04


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan kavga sırasında E.D.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.N. (39) ve M.N. yaralandı. Olayda E.D.’nin babası A.D. de bıçaklanarak yaralandı. A.D. Gazi Devlet Hastanesine, M.N. özel bir hastaneye, hayati tehlikesi bulunan E.N. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan E.N.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Bıçaklı saldırı olayına karışıp 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen E.D. ise kayıplara karıştı. E.D.’nin babası A.D. ise Gazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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