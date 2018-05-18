Samsun’da ’ByLock’tan 2 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ’Bylock’u kullandığı iddia edilen S.O., C.T. ve E.O.’yu 8 gün önce gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.O. ve C.T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.O. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.