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24 Haziran 2018 20:14

Samsun’da cep telefonu gasp eden Iraklılar tutuklandı

Samsun’da Iraklıların cep telefonlarını gasp eden ve kızlarını da alıkoyduğu iddia edilen 2 Iraklı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun’da cep telefonu gasp eden Iraklılar tutuklandı

24 Haziran 2018 20:14


Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Hamıd Jawad Ebed (47) ile kızları Shams A.H.J.J.(14) ve Ann H.J.J.(10)’nin cep telefonları İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda gasp edildi. Kız çocuklarını alıkoyan gaspçılar kayıplara karışırken, olay polise haber verildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu gasp ve kız çocuklarının alıkonulması olayıyla ilgili Irak uyruklu Alı Ahmet Khattar Khattar (21) ve Noor Salah Abmed Zıyadı’yı (34) gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı gençler tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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