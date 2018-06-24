Samsun’da cep telefonu gasp eden Iraklılar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Hamıd Jawad Ebed (47) ile kızları Shams A.H.J.J.(14) ve Ann H.J.J.(10)’nin cep telefonları İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda gasp edildi. Kız çocuklarını alıkoyan gaspçılar kayıplara karışırken, olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu gasp ve kız çocuklarının alıkonulması olayıyla ilgili Irak uyruklu Alı Ahmet Khattar Khattar (21) ve Noor Salah Abmed Zıyadı’yı (34) gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı gençler tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.