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20 Haziran 2017 16:57

Samsun’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Samsun’da polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

20 Haziran 2017 16:57


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi ile İlkadım ilçesinin Karadeniz Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu Feıg Abd Suhaıl Al H. (33), Ala Dahham Hammood H. (26), Ahmed Adel Jasım Al H. (18), Ihsan Hameed Rasheed A. (30), Ayad Ghanım Merıe M. (34), Marwan Hameed Rashıd R. (28), Emad Ghanım Merıe M. (37), Hassan Mohammed Ahmed A. (23), Muhammed Abdurrahman Muhammed Al R. (21) ve Husseın Hajem Husseın Al O. (22) gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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