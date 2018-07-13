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13 Temmuz 2018 15:20

Samsun’da dilencilere operasyon

SAMSUN (İHA) – Samsun’da polis ekiplerince dini duyguları sömürerek cami önlerinde Cuma namazı öncesi dilenen dilencilere yönelik çalışma başlatıldı.

Samsun’da dilencilere operasyon

13 Temmuz 2018 15:20


Samsun’da dilenciliği meslek haline getirerek en işlek cadde ve sokakları mesken edinip gece gündüz dilenen dilenciler, vatandaşların dini duygularını sömürmeye devam ediyor. Özellikle anlamlı günleri ve bayramları fırsat bilerek vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen dilenciler, son zamanlarda oldukça artış gösterdi. Samsun’da adım başı dilenen kişiler, her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma’da da, cami önlerini mesken tuttu.


Dilencilere yönelik operasyon başlatan ekipler, camilerde cemaatten para toplayan dilenciler için harekete geçti. Ekipler, İlkadım ilçesinde camilerde para toplayan dilencileri toplayarak gerekli işlemler için karakola götürdü.




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