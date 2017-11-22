Samsun’da FETÖ’den 9 polise adli kontrol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cuma günü Samsun merkezli operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında Samsun merkezde 5, Bafra’da 1, Tekkeköy’de 1, Çarşamba ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 polisi gözaltına almıştı.
Gözaltına alınan 9 polis Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 9 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.