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22 Kasım 2017 15:09

Samsun’da FETÖ’den 9 polise adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1’i ihraç, 1’i emekli ve 5’i aktif çalışan olmak üzere gözaltına alınan 9 polis mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da FETÖ’den 9 polise adli kontrol

22 Kasım 2017 15:09


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cuma günü Samsun merkezli operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında Samsun merkezde 5, Bafra’da 1, Tekkeköy’de 1, Çarşamba ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 polisi gözaltına almıştı.


Gözaltına alınan 9 polis Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 9 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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