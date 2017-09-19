Samsun’da "Gaziler Günü" kutlaması

Gaziler Günü kutlamaları, ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Kutlamalar, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Samsun Valisi Osman Kaymak, anıt şeref defterini imzaladı.

Anıt şeref defterini imzaladıktan sonra konuşan Vali Osman Kaymak, “Aziz Atatürk, İstiklal Mücadelesindeki ulvi gayretiniz ve başarınızdan dolayı TBMM tarafından şahsınıza 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik rütbesiyle birlikte Gazilik unvanı verilişinin 96. yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü anmak üzere huzurundayız. Türk milletinin tarihi, geçmişten bugüne onur duyduğumuz üstün zaferlerle doludur. Bu zaferleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bunun göstergesi olarak Ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Bizler, ecdadımızdan miras kalan hasletlere sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da gereği olduğuna inanıyoruz. Bugün de, Bu aziz millet; ülkemize yönelen tehditlere, darbelere karşı kendilerini siper eden, kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda hayatlarını feda etmekten çekinmeyen güce, dirayete, kararlılığa sahiptir. Bunun en güzel örneğini de 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu anlamlı günde başta şahsınız olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun” dedi.

Vali Kaymak’ın konuşmasının ardından geçit töreni için Bölge İdare Mahkemesi binası önüne geçildi. Törende konuşan Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril, “19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında taçlandığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de ve Kıbrıs Savaşı’nda savaşan muharip gazilerle Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker polis güvenlik korucularını ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını kahramanca siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimleri Lisesi öğrencisi Emre Can İspirli ‘Yaşasın Kahraman Gazi’, 19 Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı öğrencisi Öznur Uz ‘Gazi Amca’ ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Üyesi Kıbrıs Gazisi Mehmet Karalı ‘Vatan Gazileri’ isimli şiirleri okudu. Ardından Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı Bandosu mini bir konser verdi. Kutlamalar, resmi geçit töreni ile sonlandı.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dullar Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Samsun Şube Başkanı Bilal Erim, protokol üyeleri, gaziler, askeri, idari ve mülki erkân ile şehit yakınları katıldı.