Samsun'da hedef 75 bin genç ve çocuğu sporla buluşturmak

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Samsun'da bu yıl 45 bin genç ve çocuğu sporla buluşturduklarını, gelecek yıl ise hedeflerinin 75 bin genç ve çocuğu sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' kutlamaları kapsamında Samsun'da yürüyüş düzenlendi. 56'lar DSİ önünde toplanılarak başlayan yürüyüş, İstiklal Caddesi güzergahından devam ederek Öğretmenevi önünde son buldu.

Samsun'daki spor faaliyetleri ve bugün yapılan etkinlik hakkında bilgiler veren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Her yıl ekim ayının ikinci haftasında yoğun bir şekilde Amatör Spor Haftası kutlanıyor. İlimizde de spora gönül vermiş STK'lar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, TFF Bölge Müdürlüğü ve amatör sporcularla birlikte ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bugün de yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bu sene 45 binin üzerinde genç ve çocuğumuzu sporla buluşturduk. Geçen yıl bu rakam 28 bin civarındaydı. Bu yıl 50 bin gencimizi sporla buluşturmayı hedeflemiştik ama ufak tefek sapmalar oldu. Önümüzdeki yıl Samsun'da en az 70 bin genç ve çocuğumuzu sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün yaptığımız yürüyüşe de 2,5 bin gencimiz katılarak bizlere destek oldular” dedi.