Samsun’da meyve-sebze yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 07.00’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Meyve ve Sebze Halinden sebze ve meyve yükleyen Onur Beşdil (23) idaresindeki 55 JJ 956 plakalı kamyonet, Samsun’dan Bafra ilçesine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarındaki tel korkuluklar ve ağaçlara çarpıp daha sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Onur Beşdil ve yanında bulunan Ömer Uçan (37) yaralandı. Aracın içinde sıkışan sürücü Onur Beşdil, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.