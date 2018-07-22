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22 Temmuz 2018 17:15

Samsun’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Samsun’un Yakakent ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

22 Temmuz 2018 17:15


Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakakent’ten Sinop istikametine seyir halinde olan Günay Özkan (33) idaresindeki 55 BZ 779 plakalı otomobil ile Çamgölü kavşağından dönüş yapan Hüseyin Kurnaz’ın (61) kullandığı 06 BV 4541 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Günay Özkan ve Hüseyin Kurnaz ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ö. (9),Ç.M.U. (7), S.Ö. (2), Cemile Kurnaz (58), Mustafa Karakoç (32) ve Seda Özkan (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ç.M.U. ve S.Ö. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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