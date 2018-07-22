Samsun’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakakent’ten Sinop istikametine seyir halinde olan Günay Özkan (33) idaresindeki 55 BZ 779 plakalı otomobil ile Çamgölü kavşağından dönüş yapan Hüseyin Kurnaz’ın (61) kullandığı 06 BV 4541 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Günay Özkan ve Hüseyin Kurnaz ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ö. (9),Ç.M.U. (7), S.Ö. (2), Cemile Kurnaz (58), Mustafa Karakoç (32) ve Seda Özkan (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ç.M.U. ve S.Ö. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.