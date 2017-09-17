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17 Eylül 2017 10:39

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

17 Eylül 2017 10:39


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Akman (50) idaresindeki 55 SG 864 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobilin sıkıştırma sonucu önünde seyir eden Sezgin Öztürk idaresindeki 55 RL 345 plakalı otomobile sağ ön çamurluktan çarpıp direksiyon hakimiyetinin kaybederek kaldırım üzerine takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemal Akman 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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