Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SJ 024 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Erhan K., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düşerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Erhan K. yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan diğer kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.