Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 16:57

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

20 Haziran 2018 16:57


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı İstasyon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Can Kartbak idaresindeki 06 JTL 12 plakalı otomobil, kavşakta yola çıkmakta olan otomobile çarpmamak için manevra yapınca savrularak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Emre Can Kartbak ile Utku Zeren ve Altan Özkan yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü ise aracını bırakıp kaçtı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç