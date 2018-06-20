Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı İstasyon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Can Kartbak idaresindeki 06 JTL 12 plakalı otomobil, kavşakta yola çıkmakta olan otomobile çarpmamak için manevra yapınca savrularak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Emre Can Kartbak ile Utku Zeren ve Altan Özkan yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan kimliği belirsiz otomobil sürücüsü ise aracını bırakıp kaçtı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.