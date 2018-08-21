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21 Ağustos 2018 15:49

Samsun’da protokol üyeleri bayramlaştı

SAMSUN (İHA) – Kurban Bayramı’nın birinci günü nedeniyle Samsun’da protokol üyeleri tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Samsun’da protokol üyeleri bayramlaştı

21 Ağustos 2018 15:49


Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreni, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İkramların yapıldığı bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ilk olarak birbirleriyle daha sonra da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti.


Bayramlaşma törenine, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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