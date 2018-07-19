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19 Temmuz 2018 16:48

Samsun’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da polisin kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

19 Temmuz 2018 16:48


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir eve yapılan baskında 1 litrelik 160 şişe etil alkol, 230 adet bilyeli şişe kapağı, 1 litrelik 140 adet boş şişe, 1 litrelik 9 şişe kaçak içki, 2 bin 750 adet sahte alkol şişe etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Ş., S.A. ve M.K., gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.




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