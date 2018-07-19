Samsun’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir eve yapılan baskında 1 litrelik 160 şişe etil alkol, 230 adet bilyeli şişe kapağı, 1 litrelik 140 adet boş şişe, 1 litrelik 9 şişe kaçak içki, 2 bin 750 adet sahte alkol şişe etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Ş., S.A. ve M.K., gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.