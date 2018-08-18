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18 Ağustos 2018 12:06

Samsun’da saman yüklü depo yangını

Samsun’da bir binanın samanlık ve odunluk olarak kullanılan deposunda çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Samsun’da saman yüklü depo yangını

18 Ağustos 2018 12:06


Yangın, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Yazıcı isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen saman yüklü depoda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın samanların ve odunların bir anda tutuşması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yaklaşık 1 saat mücadele etti. Yapılan soğutma çalışmalarında samanların tekrar tutuşmaması için ekipler sık sık köpüklü suyla müdahale etti.


Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkma sebebini araştırıyor.




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