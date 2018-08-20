Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 56 kilometresinde saat 14.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Yanık idaresindeki 50 DH 255 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetinin kaybetti ve otomobil yoldan çıkarak takla atıp tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Yanık (37) ve aynı araçta bulunan Lütfi Yanık (48), Emre Yılmaz (36) ve 10 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alev alarak yanan otomobil ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.