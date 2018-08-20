Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 17:55

Samsun’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

Samsun’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

20 Ağustos 2018 17:55


Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 56 kilometresinde saat 14.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Yanık idaresindeki 50 DH 255 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetinin kaybetti ve otomobil yoldan çıkarak takla atıp tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Yanık (37) ve aynı araçta bulunan Lütfi Yanık (48), Emre Yılmaz (36) ve 10 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alev alarak yanan otomobil ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç