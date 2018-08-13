Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.E. ile A.K. isimli 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından belindeki silahı çıkartan G.E. tetiğe art arda basarak 7 el ateş etti. Merminin sol bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme başlatan polis kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.