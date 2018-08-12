Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolu 31. kilometresinde saat 09.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun’un Çarşamba ilçesine giden Mustafa Sesli (59) idaresindeki 34 ZNT 36 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Sesli ve Ayşe Sesli (56) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Sesli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Mustafa Sesli ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.