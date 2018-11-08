Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Havza karayolu 1. kilometresi Kızılcaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Orhan'ın (60) kullandığı 55 HC 012 otomobil ile Ali Şişli (75) yönetimindeki 59 YA 662 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Hasan Yılmaz (52), Ali Şişli, Feride Orhan(53), Adem Orhan, Mehmet Karabaş(86) ve Döndü Karabaş(49) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Karabaş ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.