İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Vezirköprü-Havza karayolu 1. kilometresi Kızılcaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Orhan'ın (60) kullandığı 55 HC 012 otomobil ile Ali Şişli (75) yönetimindeki 59 YA 662 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Hasan Yılmaz (52), Ali Şişli, Feride Orhan(53), Adem Orhan, Mehmet Karabaş(86) ve Döndü Karabaş(49) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Karabaş ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.