Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 12:06

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

20 Temmuz 2018 12:06


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde 2 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.Ş. ve M.D.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3 paket halinde toplam 62,28 gram bonzai, 1 adet bonzaili sigara ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğünde sorgulanan M.D. ve E.Ş., " uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç