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22 Haziran 2017 17:39

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

22 Haziran 2017 17:39


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu 2 gün önce Samsun il merkez ile Çarşamba ilçesinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan N.D.(53) ve Y.K.(44) bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.D. ve Y.K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.


Öte yandan, gözaltında bulunan 6 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.




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