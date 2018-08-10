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10 Ağustos 2018 13:48

Samsun’da yabancı uyruklulara yönelik huzur operasyonu

Samsun’da yabancı uyruklu şahıslara yönelik huzur operasyonu yapıldı.

Samsun’da yabancı uyruklulara yönelik huzur operasyonu

10 Ağustos 2018 13:48


Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinden başlayarak yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak farklı noktalarda yapılan uygulamada binden fazla yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yabancılar Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi, Güvenlik Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi, İstihbarat Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi, Narkotim ile resmi ekiplerin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıtaları da uygulamada yer aldı.


Yapılan uygulamada, Samsun’a giriş izni olmayan ya da evrakları eksik olan şahıslar, ilgili kurumlara teslim edildi.


Sabah saatlerinde başlayan uygulama gün boyunca devam etti.




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