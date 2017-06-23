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23 Haziran 2017 18:44

Samsun’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun’da zincirleme kaza: 3 yaralı

23 Haziran 2017 18:44


Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.(57) idaresindeki 55 K 1040 plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı frenleri boşaldı. Freni boşalan kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan PTT’ye ait minibüse çarptı. Çarpanın etkisiyle minibüs sürücüsü de kontrolünü kaybedince önünde bulunan 4 araca çarparak sürükledi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyon sürücüsü Ahmet Y., minibüs sürücüsü Deha S. (32) ve Ahmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Araçlar hurdaya döndü


Öte yandan zincirleme trafik kazasına karışan 2’si otomobil 3 araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, çekicilerin araçları kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı.


Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




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