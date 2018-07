İSO’nun her yıl yaptığı Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşunun 2017 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Samsun’dan toplam 6 firma üretimden net satışlara göre Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasında yer aldı. Açıklanan raporda, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş, 307.736.674 lira üretimden net satışla 6’ncı sırada yer aldı. Listede, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 263.760.274 lira üretimden net satışla 94’ncü sırada yer alırken, Özyılmaz Fındık Ti. ve San. Ltd. Şti 254.635.776 lira üretimden net satışla 113’üncü sırada, Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti ise 248.386.633 lira üretimden net satışla 143’ncü sıradan listeye girdi. Listeye ayrıca, Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş ve Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.’de girerek Samsun’un gururu oldu. Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş 197.251.777 lira üretimden net satışla 298 ve Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. ise 160.349.300 lira üretimden net satışla 440’ıncı sırada kendine yer buldu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına girerek Samsun’u gururlandıran 6 firmayı başarılarından dolayı kutladı. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerin başarılarını, ’Takdire şayan’ olarak nitelendiren Başkan Murzioğlu, “Ülke olarak önemli bir coğrafyadayız. Üstümüze oynanan oyunları görüyoruz. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üzerine bir taş koyuyorsa, kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız. Sanayicilik, üretim ve istihdam sağlama kolay değil. Ama biz, ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki; birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim” dedi.

Yeni yönetim sisteminin, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu da ifade eden Murzioğlu, şunları söyledi:

“Artık yepyeni bir Türkiye var. Devletimizin de attığı adımları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarla yeni bir sıçrama gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde son 3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağız.”