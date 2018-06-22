Samsunspor’da 1 günde 2 transfer birden

Lig’de mücadele edecek Samsunspor, Samet Asatekin ile sözleşme imzalayarak 1 gün içerisindeki 2. transferini yaptı.

TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak kulübün alt yapısından yetişen ve bonservisi Göztepe’de bulunan Canberk Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar, Dilaver’in ardından en son Ümraniyespor’da forma giyen Samet Asatekin ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ümraniyespor’dan ayrılan Samet Asatekin, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende kendisini 2 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Asatekin, Samsunspor’un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Samsunspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Samet Asatekin, geçen sezon TFF 1. Lig’inde 26 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.