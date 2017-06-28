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28 Haziran 2017 19:37

Samsunspor’da Alpay Özalan fırtınası

Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Alpay Özalan, çıktığı ilk idmanda iddialı açıklamalarda bulunarak camiaya umut dağıttı.

Samsunspor’da Alpay Özalan fırtınası

28 Haziran 2017 19:37


Osman Özköylü’nün ardından kırmızı-beyazlı takım ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Alpay Özalan, takımla yeni sezonun ilk çalışmasını bugün yaptı. Samsunspor, yeni sezonun ilk antrenmanını Nuri Asan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdi. İlk kez takımı başında antrenmana çıkan Özalan, samimi ve otoriter tavırlarıyla taraftarları mest etti. İdmana gelen 100’den fazla taraftar, Alpay Hoca’dan şampiyonluk sözü aldı.



“Takımın hak ettiği yerde ligi bitireceğiz”


Hedefe giden bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Alpay Özalan, “Samsunspor camiası için hayırlı bir sezon bizleri bekliyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gerçekten çok fazlasıyla çalışıp bu takımın hak ettiği yerde ligi bitireceğiz. Sahada dayanışması üst seviyede olan, savaşan ve her an sonucu değiştirebilecek bir takım kurulacak. Savaşıp, ne gerekiyorsa yapıp, taraftarın beklentisini en iyi şekilde karşılamak bizim boynumuzun borcudur” dedi.



“50’ye yakın yabancı oyuncunun 90 dakika maçını izledim”


Yabancı transferi konusunda çok temkinli davrandıklarının altını çizen Özalan, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz bildiğimiz Türk arkadaşlarımızı biran önce takıma getirmek. Yabancı oyuncu konusunda ise çok detaylı çalışıyorum. Başkanımız ve yönetim kurulu önderliğinde çalışmalar sürüyor. Çok iyi analiz ettiğimiz, ileride kulübün finansal ve performans anlamında faysa sağlayacağına inandığımız yabancıları getirmek istiyorum. Yabancı transferinde belki de ağır gidebiliriz ama ikinci kampta transferi tamamen bitirmiş olacağız. İstediğimiz oyuncuları bu takıma kattığımızda gerçekten herkesin alkışlayacağı bir takım olacağız. Yabancı oyuncuları daha çok ofans bölgesinde düşünüyoruz. 50’ye yakın yabancı oyuncunun 90 dakika maçlarını izledim. Amacım buraya getirilecek yabancıların iyi yabancılar olması. Bu süreçten de başarılı bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



Yeni transferler yarın imzalıyor


Öte yandan kulüpten alınan bilgilere göre Abdülkerim Bardakçı ile 1 yıllık kiralık, Oğuz Gürbulak ile 2 yıllık, Caner Koca ile de 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Bu futbolculardan Caner Koca takımla çalışırken, Abdülkerim ve Oğuz ise antrenmanı kenardan izledi. Ufuk Budak da sözleşme imzalamak için yarın Samsun’a gelecek. Göztepeli Gökhan Karadeniz ile de görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.


Samsunspor, yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz’da Erzurum’da devam edecek.




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